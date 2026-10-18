Avião da Austrian Airlines em voo Telavive-Viena aterra em Sófia após uma ameaça

Um avião da companhia aérea austríaca Austrian Airlines, que fazia hoje a rota Telavive-Viena, foi desviado para Sófia devido a uma ameaça de bomba, confirmou o Ministério dos Transportes e Comunicações da Bulgária.

Segundo as informações preliminares das autoridades, a bordo do Airbus A320 viajavam seis tripulantes e 51 passageiros.

Durante o voo, perto da fronteira com a Roménia, a tripulação foi informada de uma possível ameaça, pelo que se decidiu realizar uma aterragem de emergência em Sófia.

A imprensa israelita relatou o caso, detalhando que as autoridades austríacas receberam em Viena uma chamada telefónica que alertava para a presença de um objeto suspeito a bordo.

Seguindo os protocolos estabelecidos, um avião de combate da Força Aérea búlgara levantou voo e escoltou a aeronave até à sua aterragem no aeroporto da capital búlgara.

Após retirar os passageiros em Sófia, agentes de segurança búlgaros inspecionaram o avião, sem que até ao momento se tenha confirmado se existia realmente uma ameaça de bomba.

O incidente ocorre menos de três semanas depois de o copiloto de um voo da FlyDubai, na rota Dubai-Telavive, ter tentado fazer despenhar o avião, num ato terrorista.

O comandante do avião e vários passageiros israelitas conseguiram abortar a tentativa.