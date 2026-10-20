Construção em altura debatida na Assembleia Legislativa da Madeira

Apreciação da Petição colectiva intitulada ‘Pela Salvaguarda do Modelo Urbano da Madeira, cujo primeiro subscritor foi Nuno Morna, foi admitida e está a ser debatida na assembelia legislativa da Madeira. O antigo deputado e primeiro subscritor, está na bancada do hemiciclo a assistir aos trabalhos.

O grande objectivo é limitar a dez o número de pisos de construção permitidos na Madeira, propondo, paralelamente, alternativas.

A proposta surgiu depois de Miguel Albuquerque ter vindo a público defender a construção em altura, como forma de resolver os problemas ligados à habitação na Madeira.