CDS tem muitas dúvidas sobre os termos da petição sobre a construção em altura

O CDS reconhece a importância da preocupação manifestada pelos 1.740 subscritores da petição contra a construção em altura na Madeira, mas levanta dúvidas quanto à proposta de limitar os edifícios a um máximo de dez pisos.

Na intervenção na Assembleia Legislativa da Madeira, a deputada Sara Madalena valorizou a participação dos cidadãos e reafirmou a defesa da preservação urbanística e paisagística da Região. Questionou, no entanto, os critérios que sustentam o limite proposto, perguntando por que razão devem ser permitidos dez andares e não nove ou onze.

Sara Madalena considerou que a qualidade de um edifício não pode ser avaliada apenas pela sua altura, lembrando que existem construções desadequadas à paisagem, independentemente do número de pisos. Defendeu, por isso, que qualquer decisão deve ter em conta a qualidade arquitectónica, o ordenamento do território e a integração paisagística, em vez de estabelecer um limite uniforme sem fundamentação técnica.

A deputada criticou ainda a indefinição do conceito de cidade utilizado na petição, por deixar dúvidas quanto aos territórios abrangidos, e garantiu que o CDS continuará a defender a preservação das características urbanas, rurais e paisagísticas da Madeira.