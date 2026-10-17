Décio Pacheco: "Fiz a minha prova sozinho"

Décio Pacheco venceu a prova de 15 quilómetros do Ecotrail, numa corrida em que tentou inicialmente acompanhar um colega, mas acabou por seguir sozinho para garantir o triunfo.

"Não foi fácil, pelo menos até meia prova não foi fácil", reconheceu o atleta, que explicou ter tentado fazer a corrida em conjunto com o colega. Ao perceber que este já não conseguia acompanhar o ritmo, decidiu avançar: "Deixei-o para trás e fiz a minha prova sozinho."

Sobre o percurso, considerou que estava bem marcado, apesar de uma alteração em relação ao traçado indicado pelo ficheiro GPX. "Mesmo no percurso alternativo estava tudo a marcar", salientou.

Quanto às condições meteorológicas, Décio Pacheco considerou que o tempo esteve bom, embora admitisse que um pouco mais de calor poderia ter favorecido a corrida.