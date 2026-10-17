Bom dia!

A notícia que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO deste sábado, 16 de Outubro, dá conta de Queixas que dão em nada. Em cinco anos, a Autoridade Regional para as Condições do Trabalho recebeu 70 queixas de assédio laboral, mas não instaurou qualquer processo de contra-ordenação, para ler nas páginas 4 e 5.

Autonomia criativa

Em grande destaque fotográfico, saiba que o Mesclarte'26 juntou responsáveis políticos, empresários e agentes da cultura, tendo em comum a identidade madeirense. Região quer ser um pólo de criatividade. Leia nas páginas 36 e 37.

Evacuações inter-ilhas perto das 150

Fique a saber que o transporte aeromédico motivado, sobretudo, por doenças, na página 3.

Levantada a imunidade a Filipe Sousa

O Ministério Público suspeita de vantagem indevida no aluguer de um carro. O deputado madeirense do JPP diz estar tranquilo e tem a solidariedade de Albuquerque.

Porto Santo vai duplicar a taxa turística, para ler na página 12.

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