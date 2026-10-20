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Jovem condutor de trotinete ferido em colisão com viatura nas Courelas

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Uma colisão entre uma viatura e uma trotinete ocorrida esta manhã, perto das 08h00, no cruzamento das Courelas, em Santo António, resultou em ferimentos no jovem de 26 anos que conduzia o veículo de duas rodas.

Em resultado do acidente, o condutor da trotinete caiu na estrada e queixava-se de dores na zona do peito, em especial nas costelas, bem como numa perna. Foi assistido no local por elementos dos Sapadores do Funchal e transportado ao Hospital Dr. Nélio Mendonça numa ambulância desta corporação.

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