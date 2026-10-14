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Colisão entre dois carros resulta em danos materiais

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Foto FJC

Dois veículos ligeiros colidiram, esta tarde, na Rua das Maravilhas, depois da rotunda do Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal, no sentido descendente para a Cruz Vermelha.

Segundo testemunhas no local, o acidente provocou danos materiais significativos, com estragos na parte dianteira de uma das viaturas e na traseira da outra.

Não há registo de feridos. 

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