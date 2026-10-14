Colisão entre dois carros resulta em danos materiais

Dois veículos ligeiros colidiram, esta tarde, na Rua das Maravilhas, depois da rotunda do Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal, no sentido descendente para a Cruz Vermelha.

Segundo testemunhas no local, o acidente provocou danos materiais significativos, com estragos na parte dianteira de uma das viaturas e na traseira da outra.

Não há registo de feridos.