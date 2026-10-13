Acidente entre mota e viatura ligeira na via rápida provoca dois feridos
Um acidente de viação ocorrido ontem à noite, pelas 22h50, debaixo da pista do Aeroporto, no sentido Machico/Funchal, envolveu uma viatura ligeira e uma mota e provocou dois feridos, ambos homens na casa dos 30 anos.
O motociclista sofreu escoriações nas pernas, enquanto o condutor da viatura ligeira se queixava de dores no peito. As duas vítimas foram assistidas e transportadas para o hospital pelos Bombeiros Sapadores de Santa Cruz e pelos Bombeiros Municipais de Machico.
O acidente provocou ainda congestionamento do trânsito na via rápida.
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