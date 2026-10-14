UMa com majoração sobe 10% por ano

A actualização da majoração atribuída aos estudantes universitários da Madeira deverá avançar no Orçamento do Estado para 2027. Miguel Albuquerque afirmou que o compromisso será inscrito durante a discussão na especialidade, prevendo uma subida de 10% ao ano, ao longo de três anos.

“Ficou acordado que vai ser cumprido na especialidade do Orçamento aquilo que foram os compromissos do ministro e da secretária de Estado”, declarou, após uma reunião ontem em Lisboa com o líder parlamentar do PSD.

O presidente do Governo Regional considerou que os estudantes madeirenses não devem ser prejudicados e defendeu que a actualização avance já no próximo Orçamento. “A comunidade académica da Madeira não pode ficar prejudicada”, afirmou. Albuquerque disse estar satisfeito com o compromisso, mas ressalvou que este terá agora de ser concretizado na discussão parlamentar.