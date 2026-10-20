Menos armas e mais licenças

A Madeira tem actualmente 4.930 armas registadas, menos 830 do que em 2015. Em sentido contrário, o número de licenças de uso e porte válidas aumentou 18,5% na última década, atingindo as 1.286. A maioria está associada à actividade da caça. É esta a notícia que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO de Notícias da Madeira desta terça-feira, 20 de Outubro.

Igualmente em destaque nesta edição:

Novos percursos obrigados a estudo. Entra hoje em vigor a regulamentação dos percursos pedestres classificados da Madeira. A criação de novas rotas passa a exigir estudos sobre a capacidade de carga e a monitorização dos impactos dos visitantes.

Do Porto da Cruz à final da taça de Viena. Luís Silva trocou a Madeira pela Áustria em 2013, mas nunca abandonou a arbitragem. O madeirense chegou à final da Taça de Viena, disputada no estádio onde o FC Porto conquistou a Europa em 1987. E ainda no Desporto: Multa de Ronaldo equivale a 39 segundos de salário.

Combate à osteoporose. Em entrevista ao DIÁRIO, o reumatologista Jorge Pestana estima que ocorram mais de duas mil fracturas de fragilidade por ano na Madeira.

As empresas também têm de mudar. Bernardo Teles ignorou durante três anos os sinais de burnout até acabar internado com suspeita de enfarte. Especialistas alertam para os riscos da sobrecarga profissional e defendem que a prevenção exige mudanças nas condições de trabalho.

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