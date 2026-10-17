Óbitos diminuem em Portugal, mas aumentam mortes de crianças com menos de um ano

O número de mortes em Portugal diminuiu 1,1% nos primeiros nove meses do ano, comparativamente ao mesmo período de 2025, mas os óbitos de crianças com menos de um ano aumentaram 7,7%, revelam hoje dados do INE.

Neste período, ocorreram 89.781 óbitos no país, menos 1.023 do que no período homólogo de 2025, dos quais 195 foram óbitos de crianças com menos de um ano (181 em 2025), precisam os dados preliminares do Instituto Nacional de Estatística (INE).

Segundo as "Estatísticas Vitais" do INE, em setembro de 2026, registaram-se 8.928 óbitos (dos quais 72 de residentes no estrangeiro), menos 157 (-1,7%) do que no mês precedente. Comparativamente com o mês homólogo de 2025, registou-se um acréscimo de 160 óbitos (+1,8%).

Naquele mês, o número de óbitos de crianças com menos de um ano foi de 15 (todos de mães residentes em Portugal) menos 13 do que no mês precedente e menos oito do que em setembro de 2025.

Em agosto de 2026, registaram-se 7.267 nados-vivos (incluindo 39 de mães residentes no estrangeiro), correspondendo a um decréscimo de 4,8% (menos 367) em relação a julho de 2026 e a um decréscimo de 3,9% (menos 292) relativamente ao mês homólogo de 2025.

Nos primeiros oito meses de 2026, foram registados 57.598 nados-vivos em território nacional, mais 66 (+0,1%) do que no período homólogo de 2025, dos quais 177 de mães residentes no estrangeiro (167 em 2025), acrescentam os dados.

De acordo com o INE, em agosto o saldo natural registou o valor de -1.795, tendo-se desagravado relativamente ao valor de julho de 2026 (-1.876), e em relação ao do mês homólogo de 2025 (-2.319).

De janeiro a agosto de 2026, o valor acumulado do saldo natural foi de -23.024, desagravando-se em relação ao observado no mesmo período de 2025 (-24.268).

Os dados indicam ainda que foram celebrados em agosto 5.145 casamentos, valor superior ao registado em julho de 2026 (mais 438; +9,3%) e ao registado em agosto de 2025 (mais 160; +4,6%).

Nos primeiros oito meses de 2026, foram celebrados 25.631 casamentos, mais 1.010 (+4,1%) do que no mesmo período de 2025.