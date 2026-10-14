FC Porto permite reviravolta do Betis e soma segunda derrota

O FC Porto somou hoje a segunda derrota no mesmo número de jornadas da Liga dos Campeões de futebol, ao consentir a reviravolta e perder por 3-2 na visita ao Betis, em jogo da fase de liga.

No Estádio de La Cartuja, em Sevilha, os 'dragões' conseguiram dar a volta ao golo inaugural do marroquino Abde Ezzalzouli (47 minutos) com tentos dos espanhóis Gabri Veiga (54) e Samu (61), mas permitiram que os andaluzes dessem também eles a volta, através do colombiano Cucho Hernández (74) e de Isco (84), este de grande penalidade.

Os campeões nacionais, que tinham perdido com o Manchester City na primeira jornada, seguem sem pontos na fase de liga, em 29.º lugar, e na próxima semana recebem os neerlandeses do PSV, na terceira ronda, enquanto o Betis é uma de nove equipas com seis pontos, entre as quais o Sporting.