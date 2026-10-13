FC Porto leva 24 jogadores a Sevilha para defrontar o Betis

O FC Porto viajou hoje para Sevilha com uma comitiva de 24 futebolistas, incluindo Luís Gomes e João Teixeira, da equipa B, para defrontar o Betis, na quarta-feira, na segunda jornada da Liga dos Campeões.

Os dois jogadores, que frequentemente integram os treinos da equipa principal, fazem parte das escolhas do treinador Francesco Farioli para a deslocação a Espanha, numa lista que inclui ainda João Costa, Nehuén Pérez e Zaidu, já recuperados dos respetivos problemas físicos, conforme divulgado pelo clube na manhã de hoje.

Em sentido contrário, Vasco Sousa e William Gomes são baixas por lesão, enquanto Jan Bednarek, a cumprir o último de dois jogos de suspensão, e os não inscritos Chris Smalling, Dominik Prpic e Gabriel Mec também não integram a comitiva.

O habitual reconhecimento ao relvado do Estádio de La Cartuja está previsto para as 17:45 (18:45 locais), seguindo-se, quinze minutos depois, a conferência de imprensa de antevisão do técnico portista e de um jogador.

O FC Porto visita o Betis na quarta-feira, a partir das 20:00 (21:00 locais), no Estádio de La Cartuja, em Sevilha, em encontro da segunda jornada da fase de liga da Liga dos Campeões de futebol, sob arbitragem do francês Clément Turpin.

Lista dos 24 convocados:

- Guarda-redes: Diogo Costa, Cláudio Ramos e João Costa.

- Defesas: Alberto Costa, Martim Fernandes, Francisco Moura, Zaidu, Souza, Luís Gomes, Jakub Kiwior e Nehuén Pérez.

- Médios: Alan Varela, Pablo Rosario, Hwang In-Beom, Gabri Veiga, Victor Froholdt, Seko Fofana e João Teixeira.

- Avançados: Borja Sainz, Pepê, Oskar Pietuszewski, Santiago Gimenez, André Silva e Samu.