Depressão Hanna mantém chuva forte nos grupos Central e Oriental dos Açores

A instabilidade associada à depressão pós-tropical Hanna vai continuar a afectar os grupos Central e Oriental do arquipélago dos Açores, com previsão de períodos de precipitação por vezes forte, que poderão ser acompanhados de trovoada.

De acordo com o mais recente comunicado do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o aviso laranja de precipitação mantém-se no Grupo Oriental até ao início da manhã deste sábado, 3 de Outubro. A partir daí, o nível de aviso passa a amarelo, mantendo-se até ao final da tarde.

No Grupo Central permanece igualmente um aviso meteorológico amarelo para precipitação, em vigor até ao início da manhã de sábado. O IPMA mantém a previsão de chuva por vezes forte, com possibilidade de trovoada.

A depressão pós-tropical Hanna, que já tinha perdido intensidade e passado a esta classificação, continua assim a condicionar as condições meteorológicas no arquipélago. O IPMA recomenda o acompanhamento da evolução da situação meteorológica através dos seus canais oficiais e das recomendações das autoridades de Protecção Civil.