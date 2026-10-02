ONU destina 142ME para crises humanitárias em Cuba, Sudão, Palestina e Iémen

A ONU destinou 160 milhões de dólares (142 milhões de euros) do seu fundo de emergência para enfrentar 12 crises humanitárias em todo o mundo, incluindo Afeganistão, Cuba, Sudão, Palestina e Iémen, disse hoje o porta-voz do secretário-geral.

Em conferência de imprensa, Stéphane Dujarric observou que a organização decidiu libertar 160 milhões de dólares do Fundo Central de Resposta a Emergências (CERF, na sigla em inglês) para apoiar nas "crises mais negligenciadas do mundo".

Citando o subsecretário-geral da ONU para Assuntos Humanitários, Tom Fletcher, o porta-voz disse que esse financiamento ajudará a levar auxílio àqueles que podem ficar sem teto, mas ressaltou que o dinheiro por si só "não será suficiente".

Fletcher pediu mais vontade política para facilitar o acesso à ajuda e eliminar os obstáculos que impedem a organização de cumprir o seu mandato.

Dos novos recursos, 150 milhões de dólares (133 milhões de euros) apoiarão intervenções vitais no Afeganistão, Burkina Faso, Camarões, Chade, Cuba, Mali, Níger, territórios palestinos ocupados, Somália, Sudão, Sudão do Sul e Iémen.

Segundo o subsecretário, as crises no Afeganistão, Sudão, Sudão do Sul, Iémen e Palestina são algumas das que exigem "ação diplomática urgente" para garantir o acesso à ajuda.

Os outros 10 milhões de dólares (8,8 milhões de euros) da verba são destinados exclusivamente a pessoas com deficiência nessas crises.

Além da crise financeira da organização, o bloqueio do acesso humanitário tornou-se um dos principais obstáculos às operações de socorro da ONU, impedindo a assistência humanitária a 11 milhões de pessoas consideradas prioritárias.