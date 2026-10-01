Supertaça da Madeira marca arranque oficial da época de esgrima

A esgrima madeirense assinala este sábado, 3 de Outubro, o arranque oficial da época 2026/2027, com a realização da Supertaça da Madeira de Florete e Espada, na Sala de Armas Sebastião Herédia, no Funchal, conforme da conta a Associação de Esgrima da Região Autónoma da Madeira (AERAM), em comunicado.

Na qualidade de entidade organizadora, a AERAM refere que a jornada inclui também a primeira etapa da Taça Regional de Espada.

A concentração dos participantes está marcada para as 9h15, seguindo-se o início da competição às 9h45, estando a entrega de prémios prevista para as 13 horas.

Apesar de a Supertaça marcar simbolicamente a abertura da nova temporada, a actividade competitiva regional já arrancou com duas provas destinadas aos escalões de iniciados e cadetes e de juniores e seniores.