Paula Margarido destaca actualidade da hospitalidade na apresentação de nova obra do Padre Aires Gameiro

A secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, Paula Margarido, destacou esta sexta-feira, na Universidade da Madeira, a actualidade do conceito de “hospitalidade” na apresentação do novo livro do Padre Aires Gameiro, intitulado “S. João de Deus e as Dimensões da sua Hospitalidade — Ensaios Monográficos”.

A obra, publicada pela Manufactura, reúne 18 ensaios dedicados a diferentes dimensões da vida e da acção de São João de Deus, fundador da Ordem Hospitaleira, abordando temas como a protecção de crianças abandonadas, as mulheres marginalizadas, as pessoas idosas, os doentes e o voluntariado.

Segundo nota remetida, na sessão, Paula Margarido destacou o percurso do Padre Aires Gameiro, sacerdote, psicólogo, investigador e escritor, e a sua ligação à Madeira, em particular à Casa de Saúde São João de Deus, bem como o contributo que tem dado ao estudo da saúde mental e à preservação da história da presença da Ordem Hospitaleira na Região. “O Padre Aires Gameiro não escreve apenas sobre hospitalidade. Escreve a partir de uma vida de hospitalidade”, afirmou, destacando as três dimensões que, no seu entender, marcam o percurso do autor: “cuidar, estudar e escrever”.

A secretária regional centrou a apresentação em três verbos, “ver, acolher e não desistir”, para sintetizar uma forma de cuidar que, embora tenha raízes no século XVI, considera manter plena actualidade.

A propósito de um dos episódios retratados na obra, sobre uma criança abandonada que São João de Deus confiou a uma família e continuou a acompanhar, Paula Margarido defendeu que cuidar implica acompanhar os resultados das respostas dadas. “Cuidar não é apenas encontrar uma resposta. É voltar. É acompanhar”, afirmou. Sublinhou ainda a dimensão universal do acolhimento, defendendo que a dignidade deve estar no centro da intervenção. “A dignidade não é um prémio. Não depende da condição económica, da idade, da doença, do passado ou da aprovação dos outros. Pertence à pessoa porque é pessoa”, declarou.

Para Paula Margarido, esta perspectiva ultrapassa o contexto hospitalar e aplica-se a diferentes áreas da intervenção social, lembrando que cada gesto de cuidado pode ter impacto na vida de quem se encontra em situação de vulnerabilidade.

No final da sessão, a governante agradeceu ao Padre Aires Gameiro o seu percurso e a ligação à Madeira, destacando a capacidade de, aos 97 anos, continuar a investigar, escrever e partilhar conhecimento. “Cuidar começa, tantas vezes, por não passar indiferente”, concluiu.

A apresentação decorreu na Reitoria da Universidade da Madeira e contou ainda com a presença do reitor, Sílvio Fernandes, do bispo do Funchal, D. Nuno Brás, e da directora do Centro Assistencial da Casa de Saúde São João de Deus, Lisete Nunes.