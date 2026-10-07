PJ faz 250 buscas em megaoperação contra fraude de 100 milhões

A Polícia Judiciária está esta quarta-feira a realizar uma das maiores operações do ano contra a criminalidade económica, com cerca de 250 buscas em vários pontos do país e mais de uma dezena de mandados de detenção.

Segundo a Executive Digest e outros órgãos de informação nacionais, a investigação é conduzida pela Procuradoria Europeia, com a participação da PJ e da Autoridade Tributária, e incide sobre suspeitas de fraude fiscal, corrupção, associação criminosa, branqueamento de capitais e desvio de subsídios.

Em causa estará um alegado esquema que terá causado prejuízos superiores a 100 milhões de euros aos cofres públicos, envolvendo fraude ao IVA e a utilização de fundos comunitários, incluindo verbas do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

A maior concentração das buscas ocorre no Norte, mas há diligências noutros pontos do território. Dois inquéritos têm epicentro no Porto e ramificações na Grande Lisboa.

Uma das linhas de investigação envolve alegados esquemas de "carrossel do IVA", com vendas simuladas de milhares de telemóveis entre empresas de diferentes países da União Europeia. Algumas das sociedades visadas serão empresas-fantasma.

A investigação terá também uma dimensão internacional, com buscas e detenções simultâneas noutros Estados-membros. As autoridades deverão prestar mais esclarecimentos após a conclusão das diligências.