Queda de três árvores de grande porte na Fundoa acciona bombeiros

Os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram accionados, esta madrugada, para a Fundoa, mais concretamente para a Estrada Comandante Camacho Freitas devido à queda de três árvores de grande porte.

A corporação mobilizou uma viatura para o local, pelas 3h15 deste sábado, e três elementos para proceder ao corte das árvores e desobstruir a via.

O piquete da Empresa da Electricidade da Madeira (EEM) foi igualmente accionado.