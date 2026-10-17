Queda de três árvores de grande porte na Fundoa acciona bombeiros
Os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram accionados, esta madrugada, para a Fundoa, mais concretamente para a Estrada Comandante Camacho Freitas devido à queda de três árvores de grande porte.
A corporação mobilizou uma viatura para o local, pelas 3h15 deste sábado, e três elementos para proceder ao corte das árvores e desobstruir a via.
O piquete da Empresa da Electricidade da Madeira (EEM) foi igualmente accionado.
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