Pedro Macedo Camacho destaca união na criação artística

O compositor madeirense Pedro Macedo Camacho destacou a importância do trabalho colectivo e da união entre culturas numa mensagem em vídeo transmitida na abertura da Mesclarte’26, que decorre na Assembleia Legislativa da Madeira.

O músico criou uma obra original para a cimeira, apresentada num momento que juntou música, arte visual de Dayanni Belandria e dança contemporânea de Luís Daio.

“Tal como a orquestra precisa de muitos elementos para ter um som, em que todos se entregam juntos, também eu acredito que nada se faz sozinho na vida”, afirmou, sublinhando o valor da colaboração na criação artística.

Na mensagem, Pedro Macedo Camacho agradeceu o convite e o contributo das pessoas que tornaram possível o projecto, manifestando o desejo de que a iniciativa promova novas oportunidades de colaboração e aproxime culturas.