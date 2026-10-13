Gonçalo Maia Camelo (IL) disse acreditar que todos reconhecem a importância da ligação ferry e também defende o lançamento de um concurso público internacional em 2027. O deputado lembrou que o estudo realizado aponta para a necessidade de financiamento público, que estima em 150 milhões de euros em cinco anos. Mas a IL nunca apoiará uma solução de obrigue a um custo desta natureza.

O deputado diz que em Espanha as ligações às ilhas Canárias já acontece com obrigações de serviço público.

“O problema da nossa ligação é e será sempre a falta de escala”.

Também Maia Camelo propõe uma articulação Portugal / Espanha que vise ligações conjuntas entre os dois países e as regiões da Madeira e das Canárias.