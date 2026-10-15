Albuquerque contesta dados da pobreza e aponta taxa de 16% na Madeira

Miguel Albuquerque contestou esta quinta-feira os dados que apontam para 20% da população da Madeira em risco de pobreza, afirmando que o indicador considerado pelo Governo Regional é de 16%.

"Isso não é verdade, o que nós temos agora é 16%", declarou, defendendo que a Madeira apresenta valores inferiores aos de várias regiões espanholas, incluindo as Canárias.

O governante questionou ainda a adequação de alguns critérios estatísticos à realidade regional, apontando como exemplo as necessidades de aquecimento das habitações, diferentes das verificadas em territórios de clima mais frio.

Albuquerque sustentou que a comparação deve ter em conta as especificidades climáticas e territoriais da Madeira. A confrontação dos valores exige, contudo, a confirmação dos indicadores, dos períodos de referência e das metodologias utilizadas.