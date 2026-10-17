Aguaceiros fracos e vento forte nas terras altas este sábado
Chuva poderá surgir a partir do final da tarde, sobretudo na vertente norte e nas zonas altas. No Funchal, o céu deverá manter-se pouco nublado durante grande parte do dia
O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para hoje, no arquipélago da Madeira, períodos de céu muito nublado, com possibilidade de aguaceiros fracos a partir do final da tarde, mais prováveis nas terras altas e na vertente norte da ilha da Madeira.
O vento deverá soprar fraco a moderado, entre 10 e 30 km/h, de nordeste, podendo atingir os 40 km/h nas terras altas e nos extremos leste e oeste da ilha da Madeira a partir da tarde. Está ainda prevista uma pequena descida da temperatura nas terras altas.
Para a região do Funchal, a previsão aponta para céu em geral pouco nublado, com aumento da nebulosidade a partir do final da tarde. O vento deverá soprar fraco, com velocidade inferior a 15 km/h.
Quanto ao estado do mar, na costa norte são esperadas ondas de norte/noroeste com 1,5 a 2 metros, enquanto na costa sul as ondas deverão ser inferiores a 1 metro. A temperatura da água do mar deverá variar entre os 23 e os 24 graus Celsius.