Sondagem revela forte descontentamento com Trump

A maioria dos eleitores norte-americanos está insatisfeita com o desempenho do Presidente Donald Trump e pretende mudanças nas eleições intercalares de novembro, segundo uma sondagem do AP-NORC hoje divulgada.

O estudo do Centro de Investigação de Assuntos Públicos (NORC) da agência de notícias norte-americana, The Associated Press (AP), realizado a menos de quatro semanas das eleições, revela também maior mobilização entre os eleitores democratas do que entre os republicanos.

Cerca de metade dos eleitores prefere que os democratas controlem a Câmara de Representantes ou o Senado, enquanto quatro em cada 10 defendem maiorias republicanas e 15% permanecem indecisos.

A economia e o custo de vida surgem como as principais preocupações, referidas por cerca de oito em cada 10 eleitores.

A saúde e a guerra com o Irão são consideradas questões prioritárias por aproximadamente dois terços dos inquiridos, enquanto temas mais favoráveis a Trump, como imigração e criminalidade, surgem abaixo na lista de preocupações.

A sondagem revela ainda uma forte vontade de mudança na forma como os Estados Unidos são governados.

Cerca de metade dos eleitores pretende uma "mudança substancial" e aproximadamente três em cada 10 defendem uma "mudança completa e total" na condução do país.

Mesmo entre os republicanos, 45% defendem mudanças substanciais e 13% uma transformação mais profunda.

A menos de um mês das eleições, cerca de três quartos dos eleitores democratas consideram "extremamente importante" votar, contra seis em cada 10 republicanos.

Os republicanos controlam atualmente o Congresso, mas enfrentam um contexto marcado pelo aumento do custo de vida e pela guerra com o Irão.

Apenas cerca de um terço dos eleitores registados tem uma opinião favorável sobre Trump e uma proporção semelhante aprova o seu desempenho como Presidente.

Oito em cada 10 desaprovam a forma como Trump está a lidar com o custo de vida e cerca de três quartos reprovam a sua gestão da economia.

O descontentamento estende-se a parte do eleitorado republicano: 44% aprovam o desempenho de Trump relativamente ao custo de vida e 54% a sua gestão da economia.

Na política externa, 69% dos eleitores republicanos apoiam o desempenho do Presidente, numa altura em que a guerra com o Irão entrou no oitavo mês.

O vice-presidente, JD Vance, também regista avaliações maioritariamente negativas: cerca de metade dos eleitores tem uma opinião desfavorável e aproximadamente um terço uma imagem positiva.

As dificuldades dos republicanos não correspondem, contudo, a um apoio generalizado aos democratas.

Quatro em cada 10 eleitores têm uma opinião favorável sobre o Partido Democrata e aproximadamente metade avalia-o negativamente, enquanto seis em cada 10 têm uma opinião desfavorável sobre o Partido Republicano.

Entre os independentes, aproximadamente dois terços avaliam negativamente os republicanos, contra quatro em cada 10 que têm uma opinião desfavorável sobre os democratas.

As eleições intercalares realizam-se em 03 de novembro e determinarão a composição da Câmara de Representantes e de um terço do Senado durante os últimos dois anos do atual mandato presidencial.