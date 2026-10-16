Mesclarte abre debate sobre criatividade na Madeira

A Mesclarte’26 – Cimeira Atlântica das Indústrias Criativas arrancou esta tarde, na Assembleia Legislativa da Madeira, sob o tema ‘Madeira – The World Meets Here to Create’, com o objectivo de valorizar a criatividade como motor de desenvolvimento e projecção internacional da Região.

A iniciativa começou com uma exposição dedicada à arte do bordado da Madeira, promovida pelo IVBAM em colaboração com bordadeiras da Casa da Madeira, seguindo-se a inauguração de uma exposição da artista Teresa Brazão.

A abertura incluiu ainda um momento musical com uma composição original de Pedro Macedo Camacho, acompanhada por arte visual de Dayanni Belandria e dança contemporânea de Luís Daio.

O programa prossegue com intervenções de Gonçalo Abreu, co-fundador do Movimento Madeira Criativa, e de Paulo Neves, deputado à Assembleia da República e presidente do IPDAL.

Pelas 17h30, Ricardo Miguel Oliveira, director-geral do DIÁRIO de Notícias, aborda os 150 anos do jornal e o papel dos media na valorização de pessoas, projectos e talentos. Seguem-se uma mensagem em vídeo de Américo Barros, primeiro-ministro de São Tomé e Príncipe, e homenagens ao empresário João Abel de Freitas e ao arquitecto Paulo David.

A cimeira termina com os discursos protocolares de representantes dos poderes local e regional, seguindo-se, pelas 19h00, uma Madeira de Honra no Espaço Ideia, com autoria do chef Júlio Pereira.