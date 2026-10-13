Eduardo Jesus destaca papel da Lusa na projecção da Madeira

Eduardo Jesus presidiu à abertura da exposição “40 Anos | 40 Fotografias”, da Agência Lusa, no Arquivo e Biblioteca da Madeira. São 50 fotografias: 40 do percurso da agência e dez sobre a Madeira.

“É com muito gosto que aqui estou, porque a Madeira fica associada a um processo importante”, afirmou o secretário regional de Turismo e Cultura. Eduardo Jesus destacou o contributo da Lusa para a história do país e da Região. “Contribui para a história do país e para a história da Madeira, naturalmente”, declarou.

O governante salientou o papel dos jornalistas na divulgação da Madeira. “São eles que transportam a Região Autónoma da Madeira para diversos sectores, nacional e internacionalmente”, afirmou, chamando-lhes “os mensageiros dessas ocorrências, desses acontecimentos, desses factos”.

Sobre a fotografia jornalística, disse que permite revisitar acontecimentos. “Houve alguém que captou naquela hora, naquele segundo, uma determinada ocorrência”, afirmou, observando que a imagem “não se esgota nesse preciso momento”. Considerou a exposição “um momento feliz para a Madeira”, por estar patente na “casa que guarda a memória da Região Autónoma da Madeira”.

Luís Ferreira Lopes, vice-presidente do Conselho de Administração da Lusa, explicou que a mostra percorre o país desde Março e assinala os 40 anos da agência. É também uma homenagem aos fotojornalistas. “É uma forma de celebrar e de homenagear o trabalho dos fotojornalistas”, afirmou.

O responsável reconheceu as dificuldades dos meios de comunicação social nacionais e regionais, mas salientou que a Lusa continua a investir no fotojornalismo e a distinguir-se pelo rigor, pela regularidade do noticiário, pela fotografia e pelo vídeo.