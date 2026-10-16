Governo lança projeto-piloto para controlo dos javalis com 500.000 euros de dotação

O Ministério da Agricultura lançou um projeto-piloto para o controlo dos javalis, em 15 distritos, com 500.000 euros de dotação global para as zonas de caça que alcancem "resultados superiores à respetiva média histórica", foi anunciado.

"O Ministério da Agricultura e Mar, através do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, I.P. (ICNF, I.P.), lançou um projeto-piloto destinado ao controlo da densidade populacional de javalis, abrangendo mais de 1.300 zonas de caça, distribuídas por 65 concelhos de 15 distritos de Portugal continental", anunciou, em comunicado.

O projeto tem 500.000 euros de dotação global, destinados a apoiar as zonas de caça com "resultados de controlo superiores à respetiva média histórica".

O ministério tutelado por José Manuel Fernandes justificou esta medida com o crescimento das populações de javalis e com o respetivo impacto.

Conforme detalhou, o apoio é de 50 euros por macho e de 70 por fêmea para os animais abatidos acima da média.

Está também previsto um apoio adicional de 10 euros por animal enviado para um estabelecimento de manuseamento de caça, de modo a aproveitar a carne.

O limite é de 2.000 euros por zona de caça.

O Governo justificou a escolha dos concelhos abrangidos com critérios técnicos e científicos.

O projeto decorre até ao final de maio de 2027.