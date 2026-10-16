Governo lança projeto-piloto para controlo dos javalis com 500.000 euros de dotação
O Ministério da Agricultura lançou um projeto-piloto para o controlo dos javalis, em 15 distritos, com 500.000 euros de dotação global para as zonas de caça que alcancem "resultados superiores à respetiva média histórica", foi anunciado.
"O Ministério da Agricultura e Mar, através do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, I.P. (ICNF, I.P.), lançou um projeto-piloto destinado ao controlo da densidade populacional de javalis, abrangendo mais de 1.300 zonas de caça, distribuídas por 65 concelhos de 15 distritos de Portugal continental", anunciou, em comunicado.
O projeto tem 500.000 euros de dotação global, destinados a apoiar as zonas de caça com "resultados de controlo superiores à respetiva média histórica".
O ministério tutelado por José Manuel Fernandes justificou esta medida com o crescimento das populações de javalis e com o respetivo impacto.
Conforme detalhou, o apoio é de 50 euros por macho e de 70 por fêmea para os animais abatidos acima da média.
Está também previsto um apoio adicional de 10 euros por animal enviado para um estabelecimento de manuseamento de caça, de modo a aproveitar a carne.
O limite é de 2.000 euros por zona de caça.
O Governo justificou a escolha dos concelhos abrangidos com critérios técnicos e científicos.
O projeto decorre até ao final de maio de 2027.