Homem que cometeu homicídio para ser condenado à morte foi executado nos EUA
Um recluso norte-americano que confessou ter assassinado o companheiro de cela para ser condenado à morte foi executado na terça-feira no estado da Florida, quase 18 anos após o ataque fatal.
James Robertson, de 63 anos, recebeu uma injeção fatal com três substâncias na Prisão Estadual da Florida, perto de Starke, segundo as autoridades.
O condenado declarou-se culpado de homicídio em primeiro grau e abdicou de todos os recursos referentes ao estrangulamento de Frank Hart, em 2008.
Segundo os registos judiciais, Robertson estava detido na Instituição Correcional de Charlotte quando, em dezembro de 2008, estrangulou Hart enquanto este dormia.
O homicida confesso disse aos investigadores que o ataque não foi provocado e que matou o companheiro de cela para ser condenado à morte, em vez de passar o resto dos seus dias na prisão.
Robertson tinha 17 anos quando foi detido em 1980 por furto qualificado e agressão. Enquanto esteve encarcerado, as condenações por fuga, agressão e posse de armas foram aumentando o tempo total da sua pena.
A execução de Robertson ocorre numa altura de crescente atenção sobre a pena de morte no país, depois do caso de Christa Pike, no Tennessee, que há duas semanas sobreviveu a uma tentativa de execução, apesar de ter recebido duas doses letais de pentobarbital.
Na semana passada, o Pentágono anunciou que a execução por fuzilamento de Nidal Malik Hasan, autor do tiroteio em Fort Hood, seria transmitida em direto pela internet.