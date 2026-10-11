Portugal conquista oitavo título do Mundialito de futebol de praia

Portugal conquistou hoje o Mundialito de futebol de praia pela oitava vez, depois de vencer o Paraguai, por 11-8, na terceira e última jornada da competição, beneficiando da vitória do Brasil sobre a Espanha, por 8-5.

A equipa das 'quinas', que não vencia a competição desde 2019, reforçou o estatuto de segunda seleção mais titulada, com oito triunfos, atrás dos 15 do Brasil.

O Mundialito voltou a ser disputado, três anos depois, com uma 26.ª edição, em El Puerto de Santa María, em Espanha, no formato de campeonato, a uma volta, tendo Rúben Brilhante sido eleito o melhor jogador da competição.

Portugal estreou-se com uma vitória por 7-5 frente ao Brasil, na sexta-feira, tendo perdido, no sábado, por 5-4, frente à Espanha, campeã europeia, mas assegurou o primeiro lugar, com seis pontos, após vencer o Paraguai.

O Brasil somou os mesmos seis pontos de Portugal, mas com desvantagem no confronto direto e com pior diferença de golos, a Espanha terminou com cinco, no terceiro posto, enquanto o Paraguai não pontuou.

Frente ao paraguaios, a equipa das 'quinas', orientada por Bruno Torres, adiantou-se no marcador no primeiro período e chegou ao final do primeiro período em vantagem por 4-2, com golos de Bê Martins, Léo Martins, Duarte Algarvio e André Lourenço, contra os tentos paraguaios apontados por Cantero e Michi Medina.

No segundo período, a seleção paraguaia conseguiu chegou a colocar-se em vantagem com golos de Valentin, Alan Rodas e Nico Bareiro, mas a seleção nacional reagiu e fixou o parcial em 9-6, impulsionada por mais dois golos de Duarte Algarvio (que completou um 'hat-trick', e tentos de Rúben Brilhante, do guarda-redes Pedro Mano e de Fábio Costa.

No terceiro período, Tim e um autogolo de Alan Rodas confirmaram o triunfo português, apesar dos tentos paraguaios de Jhovanny e Valentin, fixando o resultado final em 11-8.