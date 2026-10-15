Vasco Matos deixa comando técnico do Estoril Praia

O Estoril Praia anunciou hoje a saída do treinador Vasco Matos do comando técnico do último classificado da I Liga portuguesa de futebol, a única formação que ainda não venceu na prova.

Em comunicado, o Estoril Praia "informa que iniciou negociações com o treinador Vasco Matos para a cessação do contrato de trabalho desportivo" e "agradece a Vasco Matos a dedicação demonstrada" ao longo do período em que representou o clube.

Vasco Matos chegou ao Estoril Praia esta temporada, com contrato até ao final da época 2027/28, mas deixa a equipa com o registo de dois empates e seis derrotas nos oito jogos disputados na I Liga, seguindo em último, com dois pontos.