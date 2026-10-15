Universidade da Madeira tem novo grupo de investigação na área de Humanidades

A Universidade da Madeira criou recentemente o Grupo de Investigação em Ciências Humanas: Textos, Imagens e Comunidades (HUM-TIC), afecto à Faculdade de Artes e Humanidades. Este grupo pretende afirmar-se como um espaço de reflexão interdisciplinar e de investigação. Entre 2026 e 2029, o HUM-TIC definiu três eixos temáticos fundamentais de investigação científica: (1) corpo, idade e género; (2) fronteiras, espaços e integração; (3) emoções e(m) representação.

O HUM-TIC integra, actualmente, 24 investigadores (12 efectivos e 12 colaboradores) para a elaboração de diferentes projectos e a partilha de diversas perspectivas na área das Humanidades. A criação deste grupo representa um novo contributo para o reforço da investigação científica desenvolvida na Universidade da Madeira, promovendo a colaboração entre docentes/investigadores e a integração em redes de pesquisa.

No âmbito das suas actividades, o HUM-TIC já iniciou a divulgação do 1.º Congresso Internacional em Ciências Humanas, Corpo, Idade e Género, a realizar nos dias 17 e 18 de Junho de 2027, tendo sido divulgada também a respectiva chamada de trabalhos, com o prazo de submissões de propostas a decorrer até 15 de Janeiro de 2027.

Com um plano e metas de investigação ambiciosos para o período de 2026 a 2029, o HUM-TIC pretende desenvolver projectos, encontros científicos e outras iniciativas que contribuam para a produção de conhecimento na área das Ciências Humanas, em ligação com outros centros de investigação e estruturas da sociedade civil.