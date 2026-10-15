Sabe qual foi a primeira universidade da Madeira?

Muito antes da criação da Universidade da Madeira, em 1988, a Região já tinha uma instituição de ensino superior...

A Escola Médico-Cirúrgica do Funchal foi criada por decreto a 29 de Dezembro de 1836 para responder à falta de médicos na ilha.

Instalada no Hospital de Santa Isabel, no edifício onde hoje funciona o Palácio do Governo Regional, a escola começou a funcionar em Outubro de 1837.

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No primeiro ano, inscreveram-se 11 alunos. Cinco concluíram o curso em 1840, tornando-se os primeiros médicos formados nesta escola.

Inicialmente, bastava saber ler, escrever e contar para ingressar no curso, que começou por ter três anos de duração. A instituição formou 240 médicos ao longo dos seus 73 anos de existência e foi extinta em 1910.

Ao longo de 73 anos de funcionamento, a escola formou cerca de 240 médicos, contribuindo para o desenvolvimento do ensino e da assistência médica no arquipélago. Foi extinta em Novembro de 1910.

Foi precisamente há 188 anos, a 15 de Outubro de 1838, que se realizou a sessão solene de abertura da escola, uma data que marcou a história do ensino e da saúde na Madeira.

Leia mais sobre o tema na edição de 04 de Maio de 2019 no DIÁRIO: