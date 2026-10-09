SESARAM aponta adesão de 77% à greve dos técnicos superiores de diagnóstico

A adesão à greve dos técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica do Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira (SESARAM) situou-se nos 77%, segundo o balanço divulgado esta tarde pela empresa pública do sector da Saúde, na sequência da paralisação nacional que terá condicionado vários serviços de saúde na Região.

Em comunicado, o Conselho de Administração assegura que "reconhece e respeita o direito à greve" e manifesta "total disponibilidade para o diálogo com os profissionais", salientando que tem promovido reuniões regulares com as estruturas representativas.

Nesse sentido, recorda que já estava agendada uma reunião com o sindicato para o próximo dia 19 de Outubro, que constituirá uma oportunidade para analisar as reivindicações dos trabalhadores e encontrar soluções, nomeadamente ao nível do reforço das equipas.

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O SESARAM adianta ainda que está a desenvolver os procedimentos necessários à abertura de um concurso para contratação de técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica, abrangendo as várias profissões da carreira, de acordo com o levantamento de necessidades realizado. As modalidades e os prazos de recrutamento serão divulgados após a conclusão dos procedimentos internos e a obtenção das respectivas autorizações.

Relativamente às reivindicações relacionadas com a carreira, o SESARAM sublinha que a Região tem assumido "uma posição pioneira na adopção de medidas de valorização", destacando a atribuição de pontos, a correcção dos efeitos das transições remuneratórias e a valorização dos cargos de coordenação e direcção.

Segundo a instituição, foram implementadas "soluções específicas e favoráveis aos profissionais, em linha com as reivindicações apresentadas pelas estruturas sindicais", algumas das quais antes de existirem respostas equivalentes a nível nacional.

Técnicos Superiores de Diagnóstico manifestam-se no Funchal Profissionais de diferentes áreas exigem melhores condições salariais e reconhecimento das especificidades da carreira

O balanço do SESARAM surge depois de o Sindicato dos Técnicos Superiores de Saúde ter apontado uma adesão superior a 90% à greve na Região, que afectou serviços de radiologia, análises clínicas e farmácia, tendo também provocado o cancelamento de exames e cirurgias, segundo a estrutura sindical.

O DIÁRIO, nas questões colocadas ao SESARAM, procurou saber em que medida os serviços teriam sido afectados com a paralisação, se alguma actividade tinha sido suspensa ou em que medida os utentes teriam sido afectados, mas essas informações não foram disponibilizadas.