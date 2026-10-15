Zelensky pede aos EUA que não fiquem do lado do agressor

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, exigiu hoje honestidade aos seus aliados na guerra contra a Rússia e apelou aos Estados Unidos para não se colocarem do lado do agressor.

"Precisamos de honestidade por parte dos nossos parceiros em relação a esta guerra: é importante que todos, nos Estados Unidos, fiquem não do lado do agressor, mas do lado dos nossos esforços para proteger vidas, acabar com esta guerra e garantir a segurança", declarou Zelensky na rede social X, escrevendo a palavra honestidade em letras maiúsculas, no estilo do Presidente dos EUA, Donald Trump.

A Administração Trump e a Ucrânia vivem um momento de grande tensão, com os ucranianos a denunciarem que os Estados Unidos estão a limitar a transmissão de informações de segurança, a causar constrangimentos na utilização do sistema de satélites Starlink e a fazer ameaças para que as infraestruturas energéticas russas não sejam atacadas.

Zelensky relatou que desde a meia noite de quarta-feira e as 09:00 de hoje (07:00 em Lisboa) já tinham sido registados mais de 850 drones 'Shahed' sobre o território ucraniano.

"Conseguimos abater alguns destes drones, mas, infelizmente, houve dezenas de impactos em várias regiões do país. Um dos maiores ataques teve como alvo a região de Kirovohrad", referiu o Presidente ucraniano.

Três pessoas morreram em Kropyvnytskyi e outras três na região de Dnipro.

A Rússia invadiu a Ucrânia em 24 de fevereiro de 2022.