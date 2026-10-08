Quase 3 km para um lado, mais de 5 km para o outro

Bom dia. Neste início de quinta-feira, a Via Rápida está complicada para quem lá circula a esta hora, uma vez que o congestionamento é em ambos os sentidos, afectando todas as entradas e saídas ao longo da principal zona mais procurada nesta estrada.

Ver Galeria

O congestionamento maior e mais habitual, devido a tráfego intenso, ocorre entre os km 25 e o 19,7 e que já se estendeu por mais de 5 km, com tendência para diminuir, no sentido Machico - Ribeira Brava e a partir do Caniço até à zona da Cancela.

Ver Galeria

A menos intensa, mas cada vez mais frequente e igualmente devido a tráfego intenso, dá-se no sentido Ribeira Brava - Machico entre o km 15 e o km 17,7, atingindo quase 3 km de extensão entre Santo António e Santa Luzia.

Como referido, estes dois congestionamentos que são já habituais em dias úteis, acabam por condicionar vários outros percursos.

Também por causa do piso molhado em parte do percurso, conduza com calma e precaução.