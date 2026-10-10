"Concordo que o campo estava inclinado, mas para o outro lado"

O técnico do FC Porto, Francesco Farioli, também respondeu com ironia às declarações de Mitchell Van der Gaag, treinador do Marítimo, que, após a derrota frente ao FC Porto (1-2), afirmou desconhecer que o campo dos Barreiros era "tão inclinado".

"Concordo com o treinador adversário quando diz que o campo estava inclinado. Mas para o outro lado...", atirou o técnico dos dragões, na 'flash' após o encontro, considerando que a sua equipa mereceu conquistar os três pontos.

"Nunca soube que o campo dos Barreiros era tão inclinado" Técnico do Marítimo deixou uma observação irónica após a derrota frente ao FC Porto

Sobre o golo inaugural dos verde-rubros, Farioli admitiu que foi um momento inesperado. "Claro que o golo foi uma chapada que apareceu do nada, mas são coisas que podem acontecer. A reacção foi positiva e conseguimos chegar ao empate antes do intervalo, somando também outras boas oportunidades, destacou.

Não foi o melhor jogo que já fizemos, mas não era fácil jogar neste relvado. Competimos bem. Soubemos sofrer e segurar o jogo nos últimos minutos Francesco Farioli, treinador do FC Porto

O italiano destacou ainda o contributo decisivo de Oskar Pietuszewski, autor do golo da vitória, depois de um período condicionado por problemas físicos. "Ontem perguntei-lhe quantos minutos achava que conseguiria jogar. Respondeu 15 ou 20 minutos, e resolveu", revelou.

Quanto à lesão de William Gomes, o técnico mostrou alguma preocupação. "O tornozelo é difícil. Claro que agora está lá dentro a sorrir, mas vamos ver...".