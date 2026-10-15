Madeira sem capacidade para formar médicos do trabalho

A Região não dispõe actualmente de idoneidade formativa para preparar novos especialistas em medicina do trabalho, devido ao número insuficiente de profissionais existentes. A limitação foi reconhecida pela secretária regional da Saúde, Micaela Freitas, à margem do primeiro congresso nacional da ANAMET, Associação Nacional dos Médicos de Medicina do Trabalho, que decorre no Funchal.

A governante explicou que a abertura de vagas para médicos internos depende da capacidade formativa dos serviços, razão pela qual o Governo Regional tem recorrido a protocolos com unidades hospitalares do continente nas especialidades em que essa capacidade não existe.

Contudo, reconheceu que esta solução não assegura o regresso dos médicos à Madeira após a conclusão da formação.

Micaela Freitas revelou ainda que foi realizado um estudo sobre as aposentações previstas nas diferentes especialidades médicas, permitindo planear a abertura de vagas nos próximos anos.

Quanto à saúde ocupacional na Administração Pública, admitiu a necessidade de alargar estes serviços, esclarecendo que essa responsabilidade cabe à tutela da Administração Pública.

A secretária destacou também que a saúde ocupacional envolve, além dos médicos, enfermeiros, psicólogos e técnicos de segurança no trabalho.