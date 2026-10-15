Madeira deverá ter 12 médicos do trabalho em 2027
Rita Vieira destaca mudança de mentalidades nas empresas e trabalhadores
A Madeira deverá passar dos actuais 10 médicos especialistas em medicina do trabalho para 12 dentro de um ano, com a conclusão da formação de dois internos. A previsão foi avançada por Rita Vieira, um das representantes da ANAMET, Associação Nacional dos Médicos de Medicina do Trabalho, na Região, à margem do primeiro congresso nacional da associação.
A responsável destacou a evolução registada nos últimos dois anos, reconhecendo o apoio da Secretaria Regional da Saúde na formação de novos especialistas.
Rita Vieira considera igualmente que está a ocorrer uma mudança de mentalidades nas empresas e entre os trabalhadores, que começam a reconhecer a importância da medicina do trabalho, deixando de encará-la apenas como uma obrigação ou um custo desnecessário.
“As empresas começam a perceber que se os trabalhadores estiverem com melhor saúde produzem também muito mais”, salientou.
Apesar dos progressos, reconheceu que a Região continua longe de dispor dos especialistas necessários, defendendo a continuidade do investimento na formação e na prevenção das doenças profissionais.
O rácio de referência é de um médico do trabalho por cada três mil trabalhadores, pelo que a Madeira necessitaria de 47 especialistas para uma população activa estimada em 140 mil pessoas.
Faltam 37 médicos do trabalho na Região
Madeira dispõe de apenas 10 especialistas para uma população activa de 140 mil pessoas. Associação nacional alerta para a necessidade de reforçar a formação
Roberto Ferreira , 15 Outubro 2026 - 09:48