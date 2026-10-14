Victor Freitas questiona verbas para habitação na Madeira no Orçamento do Estado para 2027

O deputado do PS, Victor Freitas, por sua vez questiinou, na Assembleia Legislativa da Madeira, os montantes que a Região deverá receber para financiar políticas de habitação ao abrigo do Orçamento do Estado para 2027.

Em resposta à intervenção de Bruno Macedo, do PSD, o socialista pediu esclarecimentos sobre as verbas destinadas à Madeira através de programas de apoio à habitação, incluindo os relacionados com o investimento em casas para jovens e famílias.

Victor Freitas quis saber concretamente quanto dinheiro será transferido para a Região e quais os montantes previstos no âmbito dos programas nacionais. O deputado questionou ainda a ausência de referências específicas à Madeira na proposta orçamental, perguntando qual a razão de não estarem inscritas verbas para a Região nesta área.

O socialista exigiu respostas do PSD sobre os valores que efectivamente chegarão à Madeira, defendendo que o debate sobre o Orçamento do Estado deve esclarecer os compromissos financeiros assumidos com a Região.