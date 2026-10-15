Um em cada cinco madeirenses em risco de pobreza

Cerca de 20,5% da população da Madeira estava em risco de pobreza ou exclusão social em 2025, o que corresponde a uma em cada cinco pessoas. Os dados constam do relatório “Pobreza e Exclusão Social em Portugal 2026”, da EAPN Portugal, divulgado hoje.

O valor é inferior ao de 2024, quando a taxa era de 22,9%. A descida é de 2,4 pontos percentuais e mantém a tendência de aproximação à média nacional, que está nos 18,6%.

A pobreza monetária também recuou. Passou de 19,1% para 16,6%, uma diferença de 2,5 pontos. Com este resultado, a região fica a 1,2 pontos da média do país (15,4%), dentro do limite de três pontos que a Estratégia Nacional de Combate à Pobreza estabelece para as diferenças regionais. A Madeira já cumpria esta meta em 2024.

A privação material e social severa, que mede a falta de bens e condições básicas, desceu de 5,4% para 5,0%. A desigualdade de rendimentos diminuiu: o coeficiente de Gini baixou de 31,1% para 29,5%, e o rácio entre os 20% mais ricos e os 20% mais pobres passou de 4,9 para 4,6.

Sem apoios sociais seria pior

O relatório aponta ainda que as transferências sociais, sem contar com as pensões, reduziram o risco de pobreza em 33,6% na Madeira, contra 28,7% no ano anterior. É o valor mais alto entre as regiões do país.

Há, no entanto, um indicador que foi no sentido contrário. A percentagem de pessoas a viver em agregados com intensidade laboral muito reduzida, ou seja, com pouco trabalho entre os adultos, subiu de 5,6% para 6,2%. A EAPN considera que o valor deve ser acompanhado, já que pode apontar para bolsas de desemprego ou subemprego.

A nível nacional, o número de pessoas em risco de pobreza ou exclusão social desceu para 1,995 milhões, menos cerca de 100 mil do que no ano anterior. É a primeira vez desde 2015 que o valor fica abaixo dos dois milhões. As famílias monoparentais são uma excepção: o risco subiu para 40,7%.

Os dados são do Inquérito às Condições de Vida e Rendimento de 2025, que se refere aos rendimentos de 2024.

O que é e faz a EAPN

A EAPN - European Anti Poverty Network (Rede Europeia Anti-Pobreza) "é a maior rede europeia de redes nacionais, regionais e locais de ONG, bem como de organizações europeias ativas na luta contra a pobreza. Fundada em 1990, em Bruxelas, a EAPN está atualmente representada em 31 países, nomeadamente em Portugal".

Criada em 17 de Dezembro de 1991, a EAPN Portugal / Rede Europeia Anti-Pobreza "centra o seu trabalho de combate à pobreza e exclusão social através de ações nas áreas da participação, investigação, projetos, sensibilização, formação, capacitação e influência política. A ação da EAPN Portugal, sediada no Porto, estende-se a todo o país através de 18 Núcleos Distritais e um regional, na Madeira", informa.