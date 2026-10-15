Tomás Velosa nos quartos de final de singulares e meias-finais de pares em Leiria

O tenista madeirense Tomás Velosa, do Roberto Costa Tennis Club, qualificou-se para os quartos-de-final de singulares e as meias-finais de pares masculinos do Racquet Sports Slice Cup by O Meu Doutor, em Leiria, prova internacional de categoria 2 do circuito Tennis Europe que reúne 58 atletas de 14 nacionalidades distintas.

Em singulares, o madeirense terminou a fase de grupos com três vitórias em três encontros, garantindo o apuramento para a fase a eliminar. Nos quartos-de-final, agendados para esta quinta-feira, às 11h30, terá pela frente o português Duarte Ferro, num encontro que poderá valer-lhe a primeira presença nas meias-finais de singulares numa prova internacional desta categoria.

Também na variante de pares, Tomás Velosa continua em prova, depois de protagonizar uma reviravolta frente à dupla espanhola formada por Mateo Pedreira e Alejandro Peralta. Após perder o primeiro set por 0-6, o madeirense e o seu parceiro reagiram, vencendo o segundo parcial por 6-2 e impondo-se no super tie-break por 10-5.

Nas meias-finais, a dupla terá pela frente os portugueses Pedro Amendoeira e Duarte Ferro, procurando garantir um lugar na final.

O tenista madeirense mantém-se, assim, em competição nas duas variantes, numa semana em que tem somado resultados positivos no circuito internacional juvenil.