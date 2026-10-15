Funchal assinala Outubro Rosa com cordão humano no heliporto

O heliporto do Porto do Funchal recebe hoje, 15 de Outubro, pelas 10h30, a iniciativa "Laços de Memória, Cordão Humano", integrada nas acções de sensibilização do Outubro Rosa, dedicado à prevenção e à luta contra o cancro da mama.

A iniciativa, promovida pelo Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro e apoiada pela Câmara Municipal do Funchal, pretende reunir a comunidade num gesto simbólico de solidariedade e esperança, em memória de quem enfrentou a doença e em apoio a todas as pessoas que continuam a lutar contra o cancro.

A organização convida a população a participar na formação de um cordão humano, envolvendo familiares, amigos e colegas, com o objectivo de reforçar a mensagem de que ninguém deve enfrentar a doença sozinho.

A acção pretende também sensibilizar para a importância da prevenção e do apoio às pessoas afectadas pelo cancro, associando a memória e a solidariedade à promoção da saúde.