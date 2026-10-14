Gil Vicente sofre para eliminar União de Santarém

O Gil Vicente garantiu hoje com dificuldade a continuidade na Taça de Portugal de futebol, precisando do prolongamento para derrotar a União de Santarém, da Liga 3, por 3-2, na terceira eliminatória.

O oitavo classificado da I Liga sofreu muito em Santarém, onde esteve a perder por duas ocasiões.

A equipa da casa mostrou desde cedo vontade de surpreender, conseguindo neutralizar os gilistas com entrega, organização, pressão intensa e irreverência nas saídas para o ataque.

Rodrigo Silva, Diarra e Hélder Sá quase inauguraram o marcador para os escalabitanos na primeira parte, enquanto Martín Fernández e Santi García desperdiçaram as melhores ocasiões do Gil nesse período.

A boa exibição da União de Santarém foi recompensada no regresso dos balneários: fuga rápida pela direita de Costinha, que cruzou para Rafael Camacho, antigo jogador de Liverpool e Sporting, fazer o 1-0 de cabeça.

A resposta do Gil foi rápida, com Agustín Moreira a aproveitar uma bola perdida para empatar aos 53 minutos.

O empate durou pouco porque, já que, dois minutos depois, Rodrigo Silva pegou na bola no lado esquerdo, foi por ali fora, driblou um defesa, entrou na área e rematou para o 2-1.

A formação de Barcelos lançou vários habituais titulares para o campo, mas só melhorou com a quebra física da União de Santarém.

O empate surgiu num lance algo caricato, aos 89 minutos: Santi García rematou de raspão e a bola tomou uma trajetória 'exótica', levando o guarda-redes João Oliveira a acreditar que ia ao lado.

O 2-2 levou a decisão para prolongamento, com o Gil Vicente a insistir e a passar para a frente do marcador aos 109 minutos, num remate de primeira de Zé Carlos à entrada da área.

Em vantagem, a equipa de Barcelos ainda teve de se aplicar e só duas boas defesas do guarda-redes Samuel Portugal negaram novo empate à União de Santarém.