Porto Santo abre 'Champions Cup' com alertas

O Porto Santo voltou a receber a elite europeia do andebol de praia, numa organização conjunto da Federação Europeia de Andebol, a Federação de Andebol de Portugal e a Associação de Andebol da Madeira, e contanto com o forte apoio do governo regional.

A edição de 2026 do EHF Beach Handball Champions Cup abriu hoje, no The Navigator Columbus Hotel, numa cerimónia de boas-vindas às 32 equipas participantes, 16 masculinas e 16 femininas, que, ao longo de quatro dias, vão disputar os títulos europeus de clubes.

Pelo quinto ano consecutivo, a competição leva o nome da ilha dourada além-fronteiras, reforçando a sua projeção internacional. Gabriela Horvath, responsável pelo andebol de praia na Federação Europeia de Andebol (EHF), voltou a destacar a beleza do Porto Santo e o trabalho desenvolvido pela organização ao longo das últimas edições.

Também Nuno Baptista, presidente da Câmara Municipal do Porto Santo, enalteceu a continuidade de um evento que considera importante para a ilha, mas aproveitou a ocasião para alertar para as dificuldades sentidas na mobilidade, agravadas nesta edição.

“Parabéns uma vez mais a toda a organização e o meu muito obrigado por ter, pelo quinto ano, um evento desta grandiosidade no Porto Santo”, afirmou o autarca, considerando que a realização da prova demonstra ser “possível ultrapassar a dupla insularidade” e acolher 32 equipas europeias e mais de 400 pessoas.

Contudo, os constrangimentos nas ligações aéreas continuam a preocupar o município. Nuno Baptista revelou que, à data da cerimónia, ainda havia cerca de 20 atletas cuja saída da ilha precisava de ser assegurada após a competição.

“É preciso dar a cara para tentar resolver”, alertou, sublinhando a dificuldade em garantir lugares nos voos disponíveis: “Os aviões estão cheios, completamente cheios”.

O presidente da autarquia garantiu que continuará a reivindicar soluções para os problemas de mobilidade. “Enquanto presidente da Câmara serei sempre o primeiro a reivindicar estes problemas e tentar fazer de tudo para que a solução seja encontrada o mais rapidamente possível”, declarou.

Nuno Baptista lamentou ainda a ausência de responsáveis que pudessem prestar esclarecimentos sobre a situação e defendeu mudanças urgentes. “Tenho pena que hoje (ontem) não esteja aqui ninguém a dar a cara e explicar que há que haver mudanças, e rápidas”, concluiu.

A abertura da Champions Cup ficou, assim, marcada por dois sinais distintos: a afirmação internacional do Porto Santo através do andebol de praia e o apelo a respostas concretas para as dificuldades de transporte que continuam a condicionar a ilha.