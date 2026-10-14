Netflix despede 6% dos seus trabalhadores em todo o mundo

A Netflix vai despedir 6% dos trabalhardes a nível global, o que equivale a cerca de 1.000 postos de trabalho, na sua maior onda de despedimentos desde 2022, de acordo com meios de comunicação norte-americanos.

A medida afetará principalmente os departamentos de produto, tecnologia, assuntos jurídicos e recursos humanos, num contexto de abrandamento do crescimento e de preocupação com a evolução da interação dos utilizadores com a plataforma, informaram ontem o The Wall Street Journal (WSJ) e a CNBC.

Num memorando enviado aos trabalhadores esta manhã, os administradores, Ted Sarandos e Greg Peters, justificaram a decisão pela necessidade de priorizar recursos: "A nossa missão, entreter o mundo, é ambiciosa, e cumpri-la exige que sejamos disciplinados quanto às áreas em que priorizamos o nosso pessoal e os nossos recursos", assinalaram os dirigentes, segundo os meios de comunicação citados.

Apesar das demissões, a direção da Netflix garantiu que o negócio "continua forte" e a caminho de cumprir as suas previsões financeiras para o ano como um todo, além de antecipar que continuarão a "investir agressivamente em áreas de alto impacto".

A empresa informou que contava com cerca de 16.000 funcionários a tempo inteiro no final de 2025 e o anúncio surge uma semana antes de a multinacional sediada em Los Gatos (Califórnia) apresentar os seus resultados financeiros do último trimestre, em 20 de outubro.

Embora a Netflix mantenha uma das taxas de cancelamento de assinaturas mais baixas do setor (ligeiramente superior a 2% nos Estados Unidos), as suas ações registaram uma queda acumulada de mais de 40% nos últimos doze meses.

A empresa de 'streaming' não é a única que optou por reduzir a sua estrutura nos últimos meses, sendo que outros grandes grupos do entretenimento e da tecnologia, como a Disney e a Amazon, também procederam a cortes de pessoal nos últimos anos.