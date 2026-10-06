Messi despede-se da seleção da Argentina "em paz" após "dar tudo"

O futebolista argentino Lionel Messi afirmou hoje que sai "em paz" da seleção, depois de ter "dado tudo" pela camisola 'albiceleste', que vai vestir pela última vez frente ao Benim num jogo particular, em Buenos Aires.

"Chegou o momento. Saio em paz, dei tudo de mim. Esta camisola foi o meu sonho, o meu orgulho e a minha vida. Obrigado por me amarem tanto. Vou ter saudades", afirmou o capitão argentino, num vídeo divulgado nas redes sociais da marca desportiva que o patrocina.

O vídeo, que recorda vários momentos da carreira internacional de Messi ao som da música "Gracias a la vida" (Agradeço à vida, em tradução simples), da cantora argentina Mercedes Sosa, termina com o atacante a aproximar-se da camisola 10 da Argentina, pendurada num cabide, que ajeita antes de se afastar, numa imagem que simboliza o encerramento de uma etapa iniciada há mais de duas décadas.

Natural de Rosário, Messi, de 39 anos, vai disputar na noite de hoje o seu 208.º encontro pela seleção argentina, frente ao Benim, a partir das 20:00 locais (00:00, em Lisboa) no estádio Monumental, em Buenos Aires, num encontro com lotação esgotada que contará com várias homenagens, música ao vivo e a presença de antigos companheiros.

Desde a estreia, em 2005, o avançado marcou 125 golos e fez 66 assistências pela Argentina, sendo o jogador com mais internacionalizações, o melhor marcador e o que mais assistências fez na história da seleção.

Messi disputou seis Mundiais -- Alemanha2006, África do Sul2010, Brasil2014, Rússia2018, Qatar2022 e Estados Unidos, México e Canadá2026 --, somando 21 golos em 34 encontros, além de ser o melhor marcador da história das eliminatórias sul-americanas, com 36 golos.

Pela Argentina, o histórico futebolista conquistou o Mundial2022, as Copa América de 2021 e 2024, a Finalíssima de 2022, o Mundial de sub-20 de 2005 e a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos Pequim2008.