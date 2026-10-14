Chega acusa Governo Regional de lucrar com a subida dos combustíveis

O líder parlamentar do Chega, Hugo Nunes, acusou o Governo Regional, liderado pelo PSD em coligação com o CDS-PP, de continuar a arrecadar receita fiscal à custa da subida dos combustíveis, sem devolver esse valor às famílias e às empresas através de uma redução do ISP.

Na reunião plenária, o deputado defendeu que o executivo tem condições para baixar o imposto e aliviar os preços pagos pelos consumidores. Segundo os valores apresentados na intervenção, a redução poderá atingir cerca de 13 cêntimos por litro na gasolina e sete cêntimos no gasóleo.

Hugo Nunes afirmou que o Chega já tinha apresentado uma iniciativa sobre esta matéria em Março de 2026, defendendo a utilização da autonomia fiscal regional para reduzir o ISP e exigindo transparência na formação dos preços máximos dos combustíveis. O parlamentar recordou que, na altura, a proposta foi contestada com argumentos relacionados com a estabilidade das contas públicas.

O líder parlamentar criticou também as iniciativas entretanto apresentadas pelo PS e pelo JPP, considerando que os dois partidos avançaram com propostas semelhantes à do Chega. "O Chega não tem que dizer que vai dar, nem brinca com o sofrimento das pessoas", afirmou, defendendo que o seu partido tem estado ao lado das famílias e das empresas madeirenses.

Hugo Nunes acusou ainda o Governo Regional de manter uma política fiscal que penaliza os consumidores e voltou a exigir uma redução do imposto. Na sua perspectiva, a prioridade deve ser aliviar os encargos de quem depende do automóvel e das empresas afetadas pelo aumento dos custos dos combustíveis.