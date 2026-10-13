CHEGA acusa Governo de Luís Montenegro de "falta de vergonha"

O deputado do CHEGA Francisco Gomes acusa o Governo de Luís Montenegro de "falta de vergonha" por continuar sem assegurar a plena aplicação do novo Modelo de Continuidade Territorial (MCT), aprovado pela Assembleia da República e transformado em lei, considerando inaceitável que as alterações continuem, meses depois, sem produzir todos os efeitos previstos.

Em nota à imprensa, refere que o novo modelo prevê a integração das agências de viagens no sistema, permitindo aos residentes pagar directamente apenas o valor fixo que lhes corresponde, em vez de adiantarem o preço integral da passagem e aguardarem posteriormente pelo reembolso.

Isto já ultrapassou todos os limites. A Assembleia da República aprovou, o presidente da República promulgou, a lei foi publicada e o governo continua sem a cumprir integralmente. Um governo que escolhe quando cumpre uma lei é um governo da República sem lei. É uma falta de vergonha e um profundo desrespeito pelos madeirenses". Francisco Gomes, deputado na Assembleia da República

Francisco Gomes considera que a responsabilidade pertence também ao governo regional de Miguel Albuquerque, que, na sua opinião, não demonstra verdadeiro interesse em alterar um sistema que mantém os residentes obrigados a adiantar o custo das passagens e o Estado a suportar parte significativa das tarifas aéreas.

Miguel Albuquerque protesta quando lhe convém, mas, na hora da verdade, não quer que nada mude. Interessa-lhe manter um sistema em que os madeirenses continuam a adiantar dinheiro e o Estado continua a financiar as companhias aéreas. O governo regional devia estar na primeira linha desta batalha. Em vez disso, protege o sistema". Francisco Gomes, deputado na Assembleia da República

O deputado acusa ainda Miguel Albuquerque de estar politicamente condicionado pelos interesses dos grandes grupos ligados à hotelaria e ao turismo, considerando que essa proximidade ajuda a explicar a ausência de uma posição mais firme do executivo regional.

Miguel Albuquerque está completamente condicionado pelos grandes grupos hoteleiros e pelos interesses instalados à volta do turismo. Quando chega o momento de escolher entre confrontar esses interesses ou defender os madeirenses, já sabemos de que lado fica". Francisco Gomes, deputado na Assembleia da República

Francisco Gomes dirige igualmente críticas a sectores da comunicação social madeirense, que acusa de divulgarem interpretações erradas sobre o novo MCT e de reproduzirem a posição dos governos sem explicarem corretamente aquilo que foi aprovado.

"Há alguma comunicação social que demonstra uma enorme ignorância sobre o novo modelo e prefere vender a cartilha errada do governo em vez de estudar a lei, informar com verdade e ajudar os madeirenses a defender os seus direitos. O jornalismo não existe para proteger governos ou interesses instalados. Existe para informar as pessoas", acrescenta.

O parlamentar garante que continuará a pressionar o governo da República para que o modelo seja integralmente operacionalizado, insistindo que a continuidade territorial constitui um direito dos residentes insulares.

"Graças ao trabalho do CHEGA, os madeirenses conquistaram um modelo que lhes permite deixar de adiantar centenas de euros e passar a pagar apenas aquilo que efetivamente lhes compete. A lei existe para ser cumprida. Se o governo não a cumpre, terá de explicar aos madeirenses porquê", concluiu.