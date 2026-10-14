Juventude ADN Madeira acusa PSD e Governo de ocultarem a realidade da falta de professores nas escolas

A Juventude ADN Madeira acusa o PSD e o Governo Regional de "procurarem transmitir uma realidade sobre a falta de professores que não corresponde às situações que têm vindo a público nas escolas da Região".

Recorda que depois de a secretária regional da Educação, Elsa Fernandes, ter garantido publicamente, a 23 de Setembro, que “todos os alunos têm professor e todas as salas de aula têm professor”, surgiram casos que colocam directamente em causa uma afirmação tão absoluta.

Recorda também que a 3 de Outubro, a RTP Madeira noticiou que algumas turmas da Escola de Machico tinham ficado semanas sem professor, situação denunciada pelo Sindicato dos Professores da Madeira.

Perante estes factos, a Juventude ADN Madeira questiona: "se todos os alunos tinham professor atribuído, como se explica que existissem turmas que ficaram semanas sem docente?".

Diz que "não está em causa negar que possam surgir baixas médicas, aposentações ou necessidades imprevistas ao longo de um ano lectivo". E prossegue: "Está em causa a tentativa de apresentar aos madeirenses um sistema sem falta de professores quando existem situações concretas que demonstram dificuldades na substituição e colocação de docentes".

Os próprios dados divulgados pelo Governo Regional mostram a pressão existente sobre o sistema. A Secretaria Regional de Educação revelou que 85 professores saíram da Região em 2026 e que 78 docentes se aposentaram no ano lectivo anterior. A própria tutela admitiu que continuaria a proceder a colocações ao longo do ano para responder às necessidades que fossem surgindo". Juventude ADN Madeira

Refere que "a Direcção Regional de Administração Escolar continuou, inclusivamente, a publicar colocações destinadas a necessidades temporárias depois do início do ano lectivo".

Para a Juventude ADN Madeira, os alunos não podem ficar reféns de propaganda política nem de jogos de palavras sobre aquilo que significa “faltar um professor”. "Quando uma turma fica semanas sem docente, existe um problema que deve ser reconhecido e resolvido, independentemente da terminologia utilizada pelo Governo", acrescenta.

Também no ensino superior têm sido denunciadas dificuldades. Na Universidade da Madeira foram tornadas públicas situações relacionadas com falta de salas e, em setembro, foi denunciada a existência de uma unidade curricular sem docente atribuído". Juventude ADN Madeira

A Juventude ADN Madeira exige, por isso, que "o Governo Regional abandone as garantias genéricas e apresente dados concretos: quantas turmas ficaram sem professor desde o início do ano letivo, durante quanto tempo, quantas substituições estão pendentes e quais os grupos disciplinares onde existem maiores dificuldades de recrutamento".

A educação exige transparência. Se o PSD garante que todos os alunos têm professor, então deve demonstrá-lo com números e explicar os casos que contradizem essa garantia". Juventude ADN Madeira

A Juventude ADN Madeira diz que "continuará a acompanhar esta matéria e a dar voz aos alunos, famílias e profissionais da educação sempre que os problemas existentes nas escolas forem ignorados ou minimizados".