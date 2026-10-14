CDS-PP recorda dificuldades dos professores nas escolas da Madeira

A deputada do CDS-PP, Sara Madalena, assinalou o Dia Mundial do Professor na Assembleia Legislativa da Madeira, recordando as dificuldades enfrentadas pelos docentes nas décadas de 1980 e anteriores e a evolução das condições de ensino na Região.

Na intervenção, a parlamentar evocou situações em que os professores davam aulas em espaços que não estavam devidamente preparados para a actividade lectiva, referindo salas com condições precárias e dificuldades em assegurar o conforto necessário ao ensino.

Sara Madalena recordou também o esforço dos docentes que leccionavam à noite para permitir que adultos sem possibilidade de frequentar aulas durante o dia tivessem acesso à educação.

A deputada destacou ainda os sacrifícios pessoais e financeiros dos professores, incluindo situações em que tinham de suportar despesas relacionadas com o funcionamento e a limpeza dos espaços onde ensinavam.